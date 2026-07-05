Μαρία Κίτσου: Μεγάλωσα πολύ δύσκολα και κακοποιητικά, έγινα το αντίθετο από τους γονείς μου

Δεν θα μπορούσα να φερθώ με τη σκληρότητα που μου φέρθηκαν, πρόσθεσε η ηθοποιός
Στις συμπεριφορές που έχει δεχτεί από τους γονείς της αναφέρθηκε η Μαρία Κίτσου, τις οποίες χαρακτήρισε δύσκολες και κακοποιητικές.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» που προβλήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για καταστάσεις που έχει ζήσει με τους γονείς της και τον τρόπο που αυτές τη διαμόρφωσαν ως άνθρωπο.
Πιο αναλυτικά, η Μαρία Κίτσου εξήγησε πως τόσο εκείνη, όσο και ο αδερφός της έχουν βιώσει δύσκολες στιγμές λόγω οικογενειακών καταστάσεων, ωστόσο η ηθοποιός εξήγησε ότι επέλεξε συνειδητά να χαράξει μια διαφορετική πορεία στη ζωή της.
Όπως είπε: «Μεγάλωσα πολύ δύσκολα, κακοποιητικά και από τους δύο γονείς και εγώ και ο αδερφός μου. Αλλά, ο πατέρας μου πια έχει πεθάνει, η μητέρα μου είναι πολύ άρρωστη, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να φερθώ, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, με τη σκληρότητα που μου φέρθηκαν. Και η επιλογή και η ασυνειδησία και ο χαρακτήρας μας και το DNA, με έκαναν άνθρωπο που δεν έχω καμία σχέση με τον τρόπο που επέλεξαν οι γονείς μου να μας μεγαλώσουν. Πάντα έλεγα ότι αυτό δεν είναι σωστό, από μικρό παιδάκι, και έγινα το αντίθετο, ακριβώς το αντίθετο».
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