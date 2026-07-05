Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας- Σολίστ η Βασιλική Καραγιάννη

Το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας στις 9.30 το βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου φιλοξενεί στο Δημοτικό Θερινό Θέατρο της οδού Ρίτσου την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, η οποία σε μια ξεχωριστή συμφωνική συναυλία με διττό καλλιτεχνικό και συμβολικό χαρακτήρα, υπό τη μουσική διεύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή, θα συνδέσει τη μεγάλη ρωσική μουσική παράδοση με τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, τιμώντας παράλληλα τη σημαντική πολιτιστική ταυτότητα της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Το πρόγραμμα αποτελεί φόρο τιμής σε τρεις εξέχοντες συνθέτες της Σοβιετικής Ένωσης, με σκοπό την ανάδειξη και τη συνέχιση της τέχνης τους μέσα από τη μακρά και σπουδαία ρωσική μουσική παράδοση.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν, το ιδιαίτερα αγαπητό Κουαρτέτο Εγχόρδων αρ. 8 του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, σε διασκευή για συμφωνική ορχήστρα δωματίου από τον πρόωρα χαμένο Έλληνα συνθέτη Κώστα Νικήτα, καθώς και η δημοφιλής «Κλασική Συμφωνία» του Σεργκέι Προκόφιεφ.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από το Κοντσέρτο για σοπράνο και ορχήστρα του Ράινχολντ Γκλιέρ, ενός συνθέτη λιγότερο γνωστού στο ευρύ κοινό, αλλά εξίσου σημαντικού για τη μουσική παράδοση της εποχής του. Τα έργα αυτά συνομιλούν με τη μεγάλη ρωσική σχολή που διαμορφώθηκε από τις αρχές του 19ου αιώνα και ανέδειξε δημιουργούς όπως ο Τσαϊκόφσκι, ο Μουσόργκσκι, ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ, ο Μποροντίν και πολλοί ακόμα.

Η συναυλία αποκτά έναν ιδιαίτερο τοπικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η ορχήστρα τιμά την Πάτρα και τη σημαντική πολιτιστική της κληρονομιά, μέσα και από τη συνεργασία της με τη διακεκριμένη - διεθνούς φήμης υψίφωνο - Βασιλική Καραγιάννη, η οποία κατάγεται από την αχαϊκή πρωτεύουσα.

Η Βασιλική Καραγιάννη θα εμφανιστεί ως σολίστ τόσο στο κοντσέρτο του Γκλιέρ όσο και σε έναν κύκλο τεσσάρων αριστουργηματικών τραγουδιών του επίσης Πατρινού συνθέτη Δημητρίου Λιάλιου. Το έργο του Λιάλιου ανακαλύφθηκε εκ νέου, ανασύρθηκε από τη λήθη και παρουσιάστηκε στο κοινό πριν από λίγα μόλις χρόνια χάρη στην έρευνα και τη μουσική επιμέλεια του καλλιτεχνικού διευθυντή της Φιλαρμόνιας και μαέστρου της συναυλίας, αρχιμουσικού Βύρωνα Φιδετζή.

Μέσα από αυτή τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων και ιστορικών αναφορών, η συναυλία φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική δύναμη της συμφωνικής μουσικής και να προσφέρει στο κοινό της Πάτρας μια βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.

Είσοδος ελεύθερη