Γιατί φούντωσε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο- Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης

Αναφερόμενος στην επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης ο κ. Αρτοποιός είπε ότι «πρόκειται για μια πολύ δύσκολη επιχείρηση γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύς τοξικός καπνός, μονοξείδιο του άνθρακα το οποίο εκλύεται από την πυρκαγιά και πρέπει οι δυνάμεις να πάνε με ειδικές προστατευτικές προσωπίδες για να μην περάσει ο καπνός στο αναπνευστικό σύστημα και δημιουργηθεί χημικό έγκαυμα».

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός δήλωσε ότι «έχουμε επικεντρωθεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης από το οποίο εκλύονται πυκνοί καπνοί και με τη φορά των ανέμων έχει εκλυθεί αρκετός καπνός προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ολο το άλλο μέτωπο έχει οριοθετηθεί. Δόθηκε ολονύχτια μάχη με τις επίγειες δυνάμεις, περισσότεροι από 160 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα δασοκομάντος, 50 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα και συνδρομή από εθελοντές που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ».

Γιατί είχε τέτοια ένταση η φωτιά Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, το ένα εργοστάσιο είναι μονάδα ανακύκλωσης, ενώ το δεύτερο στεγάζει υφάσματα, γεγονός που εξηγεί το ιδιαίτερα υψηλό θερμικό φορτίο και την ένταση της πυρκαγιάς.

Στο πεδίο επιχειρούν 160 πυροσβέστες, με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, ενώ περιοδικά ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο.

Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο.

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Για μεγάλη καταστροφή από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο έκανε λόγο ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης. Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σημειώνονταν συνεχείς εκρήξεις στις επιχειρηματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, ενώ κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών λόγω του τοξικού νέφους που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης.

Ο δήμαρχος περιέγραψε την έκταση της καταστροφής, σημειώνοντας ότι στην περιοχή λειτουργούν μονάδες επεξεργασίας λιπαντικών, πετρελαιοειδών, ρουχισμού, υφασμάτων και εργοστάσιο ανακύκλωσης με μεγάλες ποσότητες πλαστικών.

«Είναι μεγάλη η καταστροφή και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας έγιναν δεκάδες, να μην πω και εκατοντάδες εκρήξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δανιηλίδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικό το νέφος που έχει εξαπλωθεί πάνω από τη Θεσσαλονίκη, εκτιμώντας ότι περιέχει επικίνδυνες ουσίες.

Όπως είπε, «αν στρίψετε προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, θα δείτε τραγικά χειρότερη κατάσταση από αυτό το μαύρο και γκρίζο νέφος, το οποίο είναι με ουράνια και διοξίνες», ζητώντας την παρέμβαση ειδικών επιστημόνων ώστε να δοθούν σαφείς οδηγίες προστασίας στους πολίτες.

Παράλληλα συνέστησε σε όσους είναι αναγκασμένοι να κυκλοφορούν να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας, ενώ τόνισε ότι η αποπνικτική ατμόσφαιρα έχει επηρεάσει όχι μόνο τη δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και το κέντρο, τον Λευκό Πύργο και την Καλαμαριά.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η πτώση των ανέμων βοήθησε σημαντικά τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, ωστόσο προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη ενίσχυσή τους μπορεί να προκαλέσει νέες αναζωπυρώσεις.

«Ας πολλαπλασιαστούν τα εναέρια μέσα. Δεν ξέρουμε σε πόση ώρα μπορεί να ξανααναπτυχθούν οι άνεμοι», δήλωσε, υπενθυμίζοντας την εμπειρία της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1997 στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης.

Η επόμενη μέρα



Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης τόνισε ότι αύριο, Δευτέρα (6/7) θα ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών με τις υπηρεσίες της περιφέρειας και του Δήμου, ενώ ήδη υπήρξε επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει.

Όπως είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ, ο οικισμός της Φιλοθέης «δεν πειράχτηκε τόσο πολύ», ωστόσο οι περιουσίες των ανθρώπων στην Ανθούπολη έχουν υποστεί «τρομακτικές καταστροφές. Θα γίνει η αποτίμηση και αύριο θα έχουμε μια ασφαλέστερη εικόνα».

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου εξέφρασε την εκτίμηση ότι «υπάρχουν και κάποια σπίτια τα οποία έχουν υποστεί καταστροφές», ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η πρόγνωση των μετωερολόγων για ελαφρά εξασθένιση των ανέμων δημιουργεί «ένα ευνοϊκό παράθυρο» που μπορεί να σμβάλει ώστε να ολοκληρωθεί η κατάσβεση νωρίτερα.

«Όλα ξεκίνησαν χτες από την επιπολαιότητα, την ασυνειδησία ενός συμπολίτη μας, και σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το δυστυχές συμβάν των προηγούμενων ημερών. Η φωτιά εξαπλώθηκε προς τα κάτω, καθώς φυσούσε βοριάς, πέρασε τα διοικητικά όρια του Δήμου και έφτασε στον Δήμο Παύλου Μελά» εξήγησε.