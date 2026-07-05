Καστελόριζο: Νεαρός έσπασε το ρεκόρ- Ψάρεψε 162 λαγοκέφαλους

Ένα νέο ρεκόρ καταγράφηκε στον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό αλιείας λαγοκέφαλων, με έναν νεαρό από το Καστελόριζο να καταφέρνει να ψαρέψει 162 ψάρια, ξεπερνώντας την προηγούμενη επίδοση.

Ο διαγωνισμός, στον οποίο συμμετέχουν ψαράδες από διάφορες περιοχές της χώρας, έχει στόχο να αναδείξει το ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα που προκαλεί ο λαγοκέφαλος, ένα ξενικό και ιδιαίτερα επεκτατικό είδος που προκαλεί ζημιές στα δίχτυα και επηρεάζει τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Ο νεαρός από το Καστελόριζο αναδείχθηκε ανάμεσα στους νικητές της δεύτερης εβδομάδας στην παιδική κατηγορία, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 158 λαγοκέφαλων, το οποίο είχε σημειώσει ένας 15χρονος μαθητής από το Παλαιό Φάληρο.

«Με τη δική σας προσπάθεια συμβάλλετε στην καταγραφή του προβλήματος και στην προστασία των ελληνικών θαλασσών», ανέφερε ο αλιέας Μιχάλης Καρποδίνης, ο οποίος διοργανώνει τον διαγωνισμό.