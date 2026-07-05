Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 5 και τη Δευτέρα 6-7-2026

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΣΑΡ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΕΤΩΝ 68
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ & ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΝΙΚ.
ΚΟΥΡΗ
(ΕΤΩΝ 99)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 5.00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΟΧΑΛΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΓΙΩΤΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Β΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ , ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ , ΔΕΣΠΟΙΝΑ , ΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥΛΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΝΙΚ. ΒΟΡΥΛΛΑ
(ΕΤΩΝ 78)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 5.00 μμ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΟΡΥΛΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΓΩΓΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΡΥΛΛΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ)
ΦΛΩΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 63
Θανούσα, κηδεύουμε την Δευτέρα 6/7/2026 και ώρα 12:00 μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΜΥΡΤΩ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΝΑΝΤΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ • ΤΗΛ.: 2610 520050, 6986 944494
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
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