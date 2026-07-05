Καλάβρυτα: Τιμήθηκε η μνήμη του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης δημοσιογράφου και λογοτέχνη, Ηρακλή Ν. Πετιμεζά

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, δημοσιογράφο και λογοτέχνη, Ηρακλή Πετιμεζά, πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο στα Καλάβρυτα, με πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΑ, του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ και του Δήμου Καλαβρύτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αφιερωμένης στη μνήμη του Ηρακλή Πετιμεζά εκδήλωσης, με αφορμή την συμπλήρωση 28 χρόνων από τον θάνατό του, βραβεύτηκαν έξι μαθήτριες και μαθητές του Γενικού και του Τεχνικού - Επαγγελματικού Λυκείου Καλαβρύτων, «Ευσέβιος Κηπουργός», που αρίστευσαν κατά την τελευταία σχολική χρονιά.

Συγκεκριμένα, από το Γενικό Λύκειο βραβεύθηκαν η Ιωάννα Παπαχριστοπούλου, η Αναστασία Σμπιλή και η Ελένη - 'Αννα Μπάλιου, ενώ από το ΕΠΑΛ βραβεύτηκαν ο Νικόλαος Βορύλλας, ο Ηρακλής Παπαγεωργίου και η Χριστίνα Λιβάνη.

Στον χαιρετισμό της, η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού Ιδρύματος, Μαρία Αντωνιάδου, ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Μέσα σε όλα όσα προσέφερε ο Ηρακλής Πετιμεζάς ήταν αυτό το πάντρεμα των Καλαβρύτων με την ΕΣΗΕΑ. Για αυτό και μπορούμε να ερχόμαστε κάθε χρόνο εδώ στα Καλάβρυτα.

Εμείς, με αφορμή αυτή την συνάντηση που κάνουμε εδώ κάθε χρόνο, αποφασίσαμε και πάλι ως Μορφωτικό Ίδρυμα να βραβεύσουμε παιδιά. Αυτή τη φορά, στο Δήμου Βιάννου, στην Κρήτη. Στη γενέτειρα του Ιωάννη Κονδυλάκη, του πρώτου προέδρου της ΕΣΗΕΑ. Κάτι που δεν γινόταν, διότι δεν υπήρχε κάτι που να μας φέρνει πιο κοντά με την περιοχή. Τώρα πια αποφασίσαμε να το κάνουμε και εκεί. Μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε κι άλλου».

Επίσης, απευθυνόμενη η Μαρία Αντωνιάδου προς τον δήμαρχο Καλαβρύτων, Θανάση Παπαδόπουλο είπε ότι «η ΕΣΗΕΑ έχει φέρει δώρα από το Μορφωτικό Ίδρυμα για όλα τα παιδιά της Φιλαρμονικής των Καλαβρύτων, προκειμένου να θυμούνται την σημερινή ημέρα, αλλά και για όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «για εμάς φέτος, το έτος ήταν αφιερωμένο σε μία άλλη μαρτυρική πόλη, στην πόλη των ηρώων, στην ιερά πόλη του Μεσολογγίου, όπου έχουμε μία ιστορία 110 χρόνων και δικό μας άγαλμα, του Ιωάννη - Ιάκωβου Μάγερ, του σύγχρονου γεννήτορα της ελληνικής δημοσιογραφίας».

Όπως πρόσθεσε η Μαρία Αντωνιάδου, απευθυνόμενη προς στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, «όλοι σας, όπως και τα παιδιά της Φιλαρμονικής, θα λάβετε τους ‘Ελεύθερους Πολιορκημένους' το βιβλίο - ανολοκλήρωτο έργο του Διονύσιου Σολωμού, που αποτελεί έκδοση του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ».

Στη συνέχεια, η Μαρία Αντωνιάδου απηύθυνε έκκληση στους καθηγητές να επισκέπτονται την ΕΣΗΕΑ, διότι όπως ανέφερε, «υλοποιούμε δεκάδες προγράμματα για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, ώστε να μάθουν την ιστορία» και συμπλήρωσε: «Η ΕΣΗΕΑ είναι σπίτι για τους Καλαβρυτινούς, γιατί ήταν το σπίτι του Ηρακλή Πετιμεζά».

Στον δικό του χαιρετισμό, ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Απ' την μια τιμούμε την προσωπικότητα, την προσφορά, την ηρωική στάση, το παράδειγμα ενός σπουδαίου Έλληνα, του Ηρακλή Πετιμεζά, που σε πολλές διαφορετικές περιόδους και σε πολλά διαφορετικά πεδία έκανε σκοπό της ζωής του τον διαρκή αγώνα για τα ιδανικά, τις αξίες, το καλύτερο αύριο και την πρόοδο αυτής της χώρας.

Και απ' την άλλη, αυτές οι εκδηλώσεις είναι κάθε χρόνο και μια πράξη αναγνώρισης και ανταμοιβής των κόπων των αριστούχων μαθητριών και μαθητών μας αλλά και ένα κίνητρο αριστείας για τις μαθήτριες και τους μαθητές που ακολουθούν.

Οι εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνουμε κάθε Ιούλιο στα Καλάβρυτα απαντούν στην ανάγκη να μένει το παράδειγμα του Πετιμεζά ζωντανό και να περνάει από γενιά σε γενιά, όπως όλα τα φωτεινά παραδείγματα που έρχονται να ενισχύσουν την ψυχή και τη συνείδηση αυτού του λαού.

Αυτές οι εκδηλώσεις δεν κρατούν μόνο ζωντανή τη μνήμη του αλλά επιπλέον προβάλλουν διαρκώς τη γενναιότητα, το θάρρος, την αυταπάρνηση με την οποία αντιμετώπιζε την ζωή και κυρίως το μεγαλείο ψυχής που τον χαρακτήριζε και που ήταν η πιο αποφασιστική του απάντηση σε κάθε δυσκολία.

Είμαι βέβαιος ότι οι μαθητές που βραβεύτηκαν θα φύγουν απ' αυτή την εκδήλωση έχοντας κατανοήσει ακόμη περισσότερο τι σημαίνει ενεργός, ανήσυχος και υπεύθυνος πολίτης.

Αυτό ακριβώς ήταν ο Ηρακλής Πετιμεζάς: Σεμνός και γενναίος, ένας πατριώτης που αφιέρωσε όλη τη ζωή του στη μάχη για την Πατρίδα και τη Δημοκρατία, όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στο μνήμα του».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκε στον δήμαρχο Καλαβρύτων αναμνηστικό μετάλλιο με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Το μετάλλιο επέδωσε στον δήμαρχο, ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, Θέμης Μπερεδήμας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο ταμίας του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού Ιδρύματος, Μάκης Διόγος, το μέλος του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος και διευθυντής της βιβλιοθήκης της Ένωσης «Δημήτριος Πουρνάρας», Νικόλαος Γερακάρης, ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου Νήσων, Κυριάκος Κορτέσης, ο πρόεδρος του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών της ΕΣΗΕΠΗΝ, Κώστας Θεοδωρόπουλος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, ο αρχιερατικός Επίτροπος Καλαβρύτων π. Χρήστος Μπίρμπας εκπροσωπώντας τον μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Ιερώνυμο, ο εκπρόσωπος του ομίλου «Αγωνιστών του 1821», Αντώνης Πετμεζάς και πλήθος κόσμου.

Οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Ηρακλή Πετιμεζά, ολοκληρώθηκαν σήμερα Κυριακή, με την τέλεση μνημοσύνου στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, καθώς και επιμνημόσυνης δέησης και κατάθεσης στεφάνων στο μνήμα του.