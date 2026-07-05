ΗΠΑ: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μπρούκλιν

Aνάμεσά τους τέσσερα παιδιά
Tουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς το οποίο σημειώθηκε στο Κόνεϊ Άιλαντ του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, αργά χθες Σάββατο το βράδυ, ανακοίνωσε η αστυνομία της μεγαλούπολης των ΗΠΑ.
Η αστυνομία ενημερώθηκε για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς περίπου στις 22:37 (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας), πρόσθετε η ανακοίνωση, όπως μετέδωσε το ABC News.
Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο νεαρές γυναίκες, δύο άνδρες και τέσσερα αγόρια ηλικίας, 14, 12, 7 και 6 ετών.
«Τα θύματα διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία», σημείωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης, διευκρινίζοντας ότι επτά από τους τραυματίες είναι σε «σταθερή κατάσταση» και μόνο μία γυναίκα 21 ετών νοσηλεύεται «σε κρίσιμη κατάσταση».
Η αστυνομία επεσήμανε ότι στο σημείο του συμβάντος εντόπισε ένα πυροβόλο όπλο, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις προς το παρόν.
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