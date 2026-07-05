Βυθίστηκε αλιευτικό σκάφος στο λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου

Από το περιστατικό προκλήθηκε μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση, επιφάνειας περίπου 10 τετραγωνικών μέτρων.
Αλιευτικό σκάφος, χωρίς επιβαίνοντες, βυθίστηκε εντός του λιμένα της Αρχαίας Επιδαύρου, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.
Στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο όχημα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανέλκυση του σκάφους.
Από το περιστατικό προκλήθηκε μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση, επιφάνειας περίπου 10 τετραγωνικών μέτρων.
Η ρύπανση αντιμετωπίστηκε άμεσα από στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ιδιωτών, ενώ από την αρμόδια Λιμενική Αρχή διερευνώνται τα αίτια της βύθισης.
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