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Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο πλην του εργοστασίου ανακύκλωσης η φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο πλην το...

Απαιτεί χρόνο η κατάσβεση

 Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο.

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο.

 Στο πεδίο επιχειρούν 160 πυροσβέστες, με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, ενώ περιοδικά ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

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#tags Φωτιά Ωραιόκαστρο
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