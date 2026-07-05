Μαρούσι: «Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έπεσε όλος ο τοίχος μέσα στην αυλή μου, ήμουν πολύ τυχερός»

Τμήμα μεσοτοιχίας από υπό κατασκευή πολυκατοικία κατέρρευσε σε γειτονική κατοικία με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί στα πόδια ενώ βρισκόταν στην αυλή του. Ο ίδιος μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», στη ρεπόρτερ Στέλλα Χριστοδουλίδου.

Το περιστατικό συνέβη στο Μαρούσι, στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, το απόγευμα του Σαββάτου, όταν τμήμα μεσοτοιχίας από υπό ανέγερση κατοικία, κατέρρευσε σε διπλανή μονοκατοικία, τραυματίζοντας στο πόδι τον ένοικο της μονοκατοικίας, Κωνσταντίνο Λουκά, ο οποίος εκείνη την ώρα έπινε τον καφέ του, στην αυλή.



Τούβλα έπεσαν στην πίσω αυλή του σπιτιού, αλλά και στην ταράτσα. Από την κατάρρευση έσπασε ο σωλήνας της δεξαμενής πετρελαίου, που βρισκόταν στην ταράτσα, προκαλώντας διαρροή πετρελαίου, την οποία έσπευσαν να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιες αρχές.

«Ήταν 6 η ώρα το απόγευμα, εγώ καθόμουν σε αυτή την εσωτερική αυλή του σπιτιού και από τη διπλανή οικοδομή ακούστηκε ένας μικρός θόρυβος και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έπεσε όλος ο τοίχος πάνω και μέσα στην αυλή», τόνισε στο ΕΡΤnews o Κωνσταντίνος Δούκας.

«Πιθανόν να ξεκόλλησε το συγκεκριμένο τμήμα του τοίχου. Το θετικό είναι ότι δεν χτύπησα τόσο σοβαρά, μόνο στο πόδι. Κάλεσα το 100 και την Πυροσβεστική γιατί είχαμε διαρροή με το πετρέλαιο. Ήρθαν εγκαίρως, με μετέφεραν στο νοσοκομείο και τελικά πήρα εξιτήριο», ανέφερε.

«Ήμουν πολύ τυχερός γιατί καθόμουν, εάν ήμουν όρθιος θα πάθαινα μεγάλη ζημιά», σχολίασε.