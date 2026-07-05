Μεσολόγγι: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους για φθορές σε κοντέινερ σχολείου

Συνελήφθησαν, σήμερα τα ξημερώματα, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, τρεις ανήλικοι, ηλικίας 15, 14 και 14 ετών, διότι χθες το βράδυ, προκάλεσαν φθορές σε κοντέινερ σχολείου του στο Μεσολόγγι.



Παράλληλα συνελήφθησαν τρεις γονείς των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.



Συλλήψεις για παραβάσεις στα κέντρα διασκέδασης, στα μπαρ και στα όμοια καταστήματα

Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, σήμερα τα ξημερώματα, στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος

Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, τρεις ημεδαποί άνδρες, διότι λειτουργούσαν, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχαν θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική, που υπερέβαινε την μέγιστη επιτρεπόμενη

ηχοστάθμη.