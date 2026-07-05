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Πάτρα: Οδηγούσε αυτοκίνητο ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα

Πάτρα: Οδηγούσε αυτοκίνητο ενώ του είχε ...

Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, σε αστυνομικό
έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για τροχονομικές παραβάσεις.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστυνομία Αυτοκίνητο
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