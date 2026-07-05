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Πάτρα: Συνελήφθη σε πανηγύρι για διατάραξη κοινή ησυχίας

Πάτρα: Συνελήφθη σε πανηγύρι για διατάρα...

Σήμερα τα ξημερώματα

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, σε περιοχή της Πάτρας, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, είχε διοργανώσει ως υπεύθυνος μουσική εκδήλωση – θρησκευτική πανήγυρι, σε πλατεία, κατά την οποία αναπαρήγαγε μουσική από ορχήστρα αποτελούμενη από μουσικά όργανα με την
χρήση ενισχυτή και ηχείων, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστυνομία Σύλληψη Πανηγύρι Διατάραξη Κοινής Ησυχίας
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