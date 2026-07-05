Πάτρα: Χειροπέδες σε καταστηματάρχη για διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία ζωντανή ορχήστρα συνδεμένη με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική καθ’ υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικών οργάνων, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.