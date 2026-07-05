Δυτική Αχαΐα: "Σήκωσε τη γειτονιά στο πόδι" και συνελήφθη

Συνελήφθη, προχθές το βράδυ, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας, ανακοινώνει η αστυνομία.

Ειδικότερα, σ'υμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο κατηγορούμενος, διοργάνωσε κοινωνική εκδήλωση - γλέντι με τη συμμετοχή 150 περίπου ατόμων στην οικία του, όπου αναπαρήγαγε μουσική, σε μεγάλη ένταση (διαπασών), έχοντας θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μεγάλο ηχείο, ως μέσο διατάραξης κοινής ησυχίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.