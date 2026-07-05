Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Τοξικό νέφος 20 χλμ «σκέπασε» την Θεσσαλονίκη- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Ο πυκνός μαύρος καπνός από τη μεγάλη πυρκαγιά στα εργοστάσια του Ωραιοκάστρου έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων.

Για μεγάλη καταστροφή έκανε λόγο ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και τον Δημήτρη Κοτταρίδη, επισημαίνοντας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σημειώνονταν συνεχείς εκρήξεις στις επιχειρηματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, ενώ κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών λόγω του τοξικού νέφους που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης.





«Είναι μεγάλη η καταστροφή και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας έγιναν δεκάδες, να μην πω και εκατοντάδες εκρήξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δανιηλίδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικό το νέφος που έχει εξαπλωθεί πάνω από τη Θεσσαλονίκη, εκτιμώντας ότι περιέχει επικίνδυνες ουσίες.

«Προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, θα δείτε τραγικά χειρότερη κατάσταση από αυτό το μαύρο και γκρίζο νέφος, το οποίο είναι με φουράνια και διοξίνες», είπε ζητώντας την παρέμβαση ειδικών επιστημόνων ώστε να δοθούν σαφείς οδηγίες προστασίας στους πολίτες.

Παράλληλα συνέστησε σε όσους είναι αναγκασμένοι να κυκλοφορούν να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας, ενώ τόνισε ότι η αποπνικτική ατμόσφαιρα έχει επηρεάσει όχι μόνο τη δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και το κέντρο, τον Λευκό Πύργο και την Καλαμαριά.