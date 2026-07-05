Ωραιόκαστρο: Αυτό είναι το αυτοκίνητο του 76χρονου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά

Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή ως ύποπτου ενός 76χρονου για ανάμιξή του στην πρόκληση πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο.

Μετά από έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε όπως επισημαίνεται η εμπλοκή του ημεδαπού, ηλικίας 76 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισηςκαι την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά, όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.



Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.

Από την πρώτη στιγμή, για τη διερεύνηση και την άμεση εξιχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς, μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης στις έρευνες.

Η άμεση κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης οδήγησαν στην ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης.



Πρόστιμα και συλληψεις για πρόκληση πυρκαγιών



Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 01:00 της 5ης Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 629.272,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 158 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 145 (91,77%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,23%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών ή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.