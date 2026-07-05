Νέα Υόρκη: Στις φλόγες η Γέφυρα του Μπρούκλιν από ατύχημα σε επίδειξη με πυροτεχνήματα

Aπρόοπτο στη Νέα Υόρκη κατά τους εορτασμούς για την 4η Ιουλίου
Απρόοπτο σημειώθηκε χθες στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο των εορτασμών για την Ημέρα της αμερικανικής Ανεξαρτησίας καθώς σύμφωνα με διεθνή Μέσα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη Γέφυρα του Μπρούκλιν κατά τη διάρκεια επίδειξης με πυροτεχνήματα.
Όπως γράφει το Associated Press, η φωτιά τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι φλόγες και καπνοί πρόλαβαν να... αγχώσουν τους πολίτες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς χρησιμοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα. Λίγο πριν από τις 10 το βράδυ, πυροσβέστες εθεάθησαν να ρίχνουν νερό πάνω στη γέφυρα, η οποία είχε κλείσει για την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν είναι απρόσμενα και γι’ αυτόν τον λόγο οι Αρχές διατηρούν το κοινό σε ασφαλή απόσταση κατά τη διάρκεια των επιδείξεων πυροτεχνημάτων.
Η έναρξη της επίδειξης επισπεύστηκε λόγω της απειλής έντονων καιρικών φαινομένων, τα οποία οδήγησαν στην ακύρωση ή την καθυστέρηση άλλων εορταστικών εκδηλώσεων κατά μήκος της ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσά τους ήταν και οι εορτασμοί στην Ουάσινγκτον, όπου η καταιγίδα ανάγκασε τις Αρχές να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους από το National Mall.
Καιρός: Bροχές, καταιγίδες και ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Τα «κλειδιά» για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού
Ωραιόκαστρο: Στη φωτιά σε δύο εταιρικές εγκαταστάσεις επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης – Το τοξικό νέφος έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr