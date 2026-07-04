Πύρινη κόλαση στο Ωραιόκαστρο: Δύο πυροσβέστες τραυματίες - Εκκενώθηκε δομή ΑμεΑ με 150 άτομα

Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρονται αυτήν την ώρα δύο πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Ωραιόκαστρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, οι δύο πυροσβέστες παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τους διακομίζουν προς το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Η φωτιά στη Θεσσαλονίκη απειλεί ίδρυμα με ΑμεΑ – Ζητήθηκε προληπτική εκκένωση

Η φωτιά απειλεί το ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμονας» με Άτομα με Αναπηρία, το οποίο στεγάζεται στην περιοχή της Ευκαρπίας, το οποίο φιλοξενεί 157 τροφίμους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές έχουν ζητήσει την προληπτική εκκένωση.

Λόγω της κατάστασης οι τρόφιμοι μεταφέρονται με ασφάλεια προς το Δημοτικό Γυμναστήριο Κονταξοπούλειο.

Εκκενώθηκε και η Ανθούπολη

Λόγω της νέας φωτιάς που ξέσπασε, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ άμεσα εστάλη 112 για εκκένωση της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ανθούπολη Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς ΤΙΤΑΝ».

Η πυρκαγιά εξελίσσεται κοντά σε σπίτια και επιχειρήσεις και μάλιστα υπάρχουν αναφορές για καμένα κτίσματα, ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και επιχειρούν πλέον 74 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.