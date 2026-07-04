Ξυλοδαρμός 14χρονου από τέσσερις νεαρούς στη Δυτική Αχαΐα

Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο, εκτός κινδύνου
Τέσσερις νεαροί επιτέθηκαν στον 14χρονο το βράδυ της Παρασκευής, σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Για το περιστατικό, το οποίο καταγγέλθηκε από τη μητέρα του ανηλίκου, βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες έρευνα της Αστυνομίας. Τα κίνητρα της επίθεσης αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.
Ο ανήλικος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υγεία του δεν κινδυνεύει.
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