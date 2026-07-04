Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 73χρονο επιδειξία- Παρενόχλησε 6χρονη και 18χρονη

Ο ηλικιωμένος είχε προβεί στην ίδια ενέργεια σε βάρος της ανήλικης και τον περασμένο Απρίλιο
Τα ξημερώματα του Σαββάτου συνελήφθη ένας 73χρονος στην Καλλιθέα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Ο ηλικιωμένος τα μεσάνυχτα είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε σε μία 18χρονη, ενώ την ίδια πράξη έκανε και σε βάρος μίας 6χρονης λίγο νωρίτερα.
Μάλιστα, ο συγκεκριμένος είχε προβεί στην ίδια ενέργεια σε βάρος ανήλικης και τον περασμένο Απρίλιο.
Ο 73χρονος οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ που τον εντόπισαν στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος του.
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