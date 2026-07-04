Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 73χρονο επιδειξία- Παρενόχλησε 6χρονη και 18χρονη

Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 73χρονο επιδειξί...

Ο ηλικιωμένος είχε προβεί στην ίδια ενέργεια σε βάρος της ανήλικης και τον περασμένο Απρίλιο

Τα ξημερώματα του Σαββάτου συνελήφθη ένας 73χρονος στην Καλλιθέα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο ηλικιωμένος τα μεσάνυχτα είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε σε μία 18χρονη, ενώ την ίδια πράξη έκανε και σε βάρος μίας 6χρονης λίγο νωρίτερα.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος είχε προβεί στην ίδια ενέργεια σε βάρος ανήλικης και τον περασμένο Απρίλιο.

Ο 73χρονος οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ που τον εντόπισαν στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος του.

Ειδήσεις Τώρα

Στο νοσοκομείο ο Ολυμπιονίκης Άλντο Μοντάνο μετά από αναφυλακτικό σοκ

Εκκλησία: «Ζαλίζουν» οι νέοι μισθοί των Αρχιερεών- Διπλάσιες οι απολαβές

Παναχαϊκό: Άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ έσωσαν σκυλίτσα από χαράδρα 30 μέτρων

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Καλλιθέα Επιδειξίας
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03b1\u03bb\u03bb\u03b9\u03b8\u03ad\u03b1","\u0395\u03c0\u03b9\u03b4\u03b5\u03b9\u03be\u03af\u03b1\u03c2"]
836851
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις