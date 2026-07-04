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Παναχαϊκό: Άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ έσωσαν σκυλίτσα από χαράδρα 30 μέτρων

Παναχαϊκό: Άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ έσωσαν σκ...

Χάρη στον άμεσο συντονισμό των διασωστών, η «Βούλα» κατέβηκε με ασφάλεια από τη χαράδρα

Με αίσιο τέλος ολοκληρώθηκε η περιπέτεια της σκυλίτσας «Βούλα», η οποία διασώθηκε σήμερα Σάββατο (4/7/2026) από χαράδρα βάθους περίπου 30 μέτρων, στην περιοχή Κοκκινόβρυση του Παναχαϊκού όρους.

Στο σημείο έσπευσε η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, με τέσσερις άνδρες να αναλαμβάνουν την επιχείρηση προσέγγισης και απεγκλωβισμού του ζώου.

Χάρη στον άμεσο συντονισμό των διασωστών, η «Βούλα» κατέβηκε με ασφάλεια από τη χαράδρα, χωρίς το περιστατικό να εξελιχθεί δυσάρεστα. Μόλις ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, το σκυλάκι επέστρεψε στον ιδιοκτήτη του.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα 6η ΕΜΑΚ Παναχαικό Όρος Διάσωση Σκύλος
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