Παναχαϊκό: Άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ έσωσαν σκυλίτσα από χαράδρα 30 μέτρων

Χάρη στον άμεσο συντονισμό των διασωστών, η «Βούλα» κατέβηκε με ασφάλεια από τη χαράδρα
Με αίσιο τέλος ολοκληρώθηκε η περιπέτεια της σκυλίτσας «Βούλα», η οποία διασώθηκε σήμερα Σάββατο (4/7/2026) από χαράδρα βάθους περίπου 30 μέτρων, στην περιοχή Κοκκινόβρυση του Παναχαϊκού όρους.
Στο σημείο έσπευσε η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, με τέσσερις άνδρες να αναλαμβάνουν την επιχείρηση προσέγγισης και απεγκλωβισμού του ζώου.
Χάρη στον άμεσο συντονισμό των διασωστών, η «Βούλα» κατέβηκε με ασφάλεια από τη χαράδρα, χωρίς το περιστατικό να εξελιχθεί δυσάρεστα. Μόλις ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, το σκυλάκι επέστρεψε στον ιδιοκτήτη του.
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