Φ. Ζαΐμης: «Άμεση ανταπόκριση» της Περιφέρειας στις δυο φωτιές στον Ριγανόκαμπο

Η Πολιτική Προστασία Π.Ε. Αχαΐας διέθεσε χωματουργικό μηχάνημα και υδροφόρα για την κατάσβεση των δύο πυρκαγιών στον Ριγανόκαμπο και στην πρώην ΜΟΜΑ, στην Πάτρα.

Σε σχετική της ανακοίνωση αναφέρει: "Η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης των δύο πυρκαγιών, που εκδηλώθηκαν το απόγευμα στην περιοχή του Ριγανόκαμπου και στην πρώην ΜΟΜΑ, στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, διέθεσε άμεσα ένα χωματουργικό μηχάνημα και μία υδροφόρα, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

«Είμαστε σε ετοιμότητα και σε διαρκή επικοινωνία με το Πυροσβεστικό Σώμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε συμβάντος. Οι σημερινές εστίες, οι οποίες ήταν κοντά σε συνοικίες της Πάτρας, απαιτούσαν άμεση ανταπόκριση και συντονισμένες ενέργειες. Η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων είναι καθοριστική για την προστασία των πολιτών, των περιουσιών και του φυσικού μας πλούτου», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης".