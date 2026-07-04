Εκκλησία: «Ζαλίζουν» οι νέοι μισθοί των Αρχιερεών- Διπλάσιες οι απολαβές

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ που θέτει σε ισχύ το νέο μισθολογικό καθεστώς για τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, μεταβάλλοντας τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Βοηθών Επισκόπων.

Με τη δημοσίευση αυτή, ενεργοποιείται επισήμως μια ρύθμιση που είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ακόμη και εντός του εκκλησιαστικού χώρου, δεδομένου ότι αφορά αποκλειστικά την ανώτατη ιεραρχία και όχι τους απλούς εφημερίους.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες αποδοχές

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας συνδέονται πλέον με το ανώτατο μισθολογικό όριο του Δημοσίου, ενώ παράλληλα καταργείται κάθε πρόσθετο επίδομα ή οικονομική παροχή.

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες σήμερα διαμορφώνονται στα 5.191 ευρώ μικτά. Με βάση αυτό το ποσό, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, καθώς και οι εν ενεργεία και τιτουλάριοι Μητροπολίτες, θα λαμβάνουν το 90% αυτού του ορίου, δηλαδή 4.671,90 ευρώ μικτά μηνιαίως. Οι Τιτουλάριοι και Βοηθοί Επίσκοποι θα αμείβονται με το 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών, ποσό που αντιστοιχεί σε 3.270,33 ευρώ μικτά τον μήνα.

Με τη νέα αυτή ρύθμιση, εγκαταλείπεται το προηγούμενο αυτόνομο μισθολογικό καθεστώς, με τις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας να εντάσσονται πλέον στο γενικότερο πλαίσιο που διέπει τα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου.

Κατάργηση επιδομάτων και πρόσθετων παροχών

Μία από τις πιο ουσιαστικές αλλαγές αφορά την πλήρη κατάργηση κάθε πρόσθετης οικονομικής παροχής, πέραν των βασικών αποδοχών. Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ρητά ότι δεν καταβάλλεται καμία επιπλέον παροχή πέραν όσων ορίζονται, καταργώντας το προηγούμενο καθεστώς που επέτρεπε πρόσθετες αποζημιώσεις ή επιδόματα.

Ανάμεσα στις παροχές που καταργούνται περιλαμβάνονται τα έξοδα παράστασης και κίνησης, οι αποζημιώσεις για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια, επιτροπές ή συνοδικά όργανα, καθώς και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προβλεπόταν από προγενέστερες διατάξεις. Στο εξής, οι αποδοχές διαμορφώνονται ως ενιαίες και «κλειστές», χωρίς περιθώριο για πρόσθετες οικονομικές παροχές.

Πότε τίθεται σε εφαρμογή

Αν και ο νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, προβλέπεται μεταβατικό διάστημα για την προσαρμογή των αρμόδιων υπηρεσιών. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 137 του νόμου, οι νέες διατάξεις για τη μισθοδοσία των Αρχιερέων εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2026, ημερομηνία από την οποία η εκκαθάριση των αποδοχών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του νέου συστήματος υπολογισμού.