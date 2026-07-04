Δύσκολο Σάββατο για την Πυροσβεστική: 60 μέτωπα φωτιάς, «καμπανάκι» για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρέθηκε η Πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο, με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να καταγράφει συνολικά 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στην ανώτατη κατηγορία 4. Εκεί εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12:30 το μεσημέρι, αναγκάζοντας την Πυροσβεστική να διασπείρει σημαντικά τις δυνάμεις της για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση πολλών μετώπων.

Ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι αρκετές εστίες εκδηλώθηκαν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στην Κρηστώνη Κιλκίς ενεργοποιήθηκε το 112, με μηνύματα ενημέρωσης προς τους κατοίκους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εντολή προληπτικής απομάκρυνσης.

Στην Αττική, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στην κατηγορία 3, σημειώθηκαν πυρκαγιές στον Ασπρόπυργο, στα Σπάτα και στον λόφο Σαράντα Μάρτυρες, στον Δήμο Αχαρνών.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, τα περισσότερα περιστατικά τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να λάβουν μεγάλες διαστάσεις. Υπό έλεγχο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά στα Γρεβενά, ενώ οριοθετημένη είναι και εκείνη στον Έμπωνα της Ρόδου. Στην Κέρκυρα, η φωτιά στα Βασιλικά τέθηκε επίσης υπό έλεγχο, ενώ νωρίτερα είχε αντιμετωπιστεί και δεύτερη εστία στην περιοχή Απράος, πριν προλάβει να εξαπλωθεί.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης στα Κουφάλια Χαλκηδόνας, στο Λειψύδριο και στην Κρηστώνη Κιλκίς, καθώς και στη Νέα Καλλικράτεια, όπου ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Στελέχη της Πολιτικής Προστασίας επισημαίνουν πως η ταυτόχρονη εκδήλωση πολλών πυρκαγιών σε περιοχές υψηλού κινδύνου θέτει σε δοκιμασία τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, αναδεικνύοντας τη σημασία της άμεσης παρέμβασης από τα πρώτα λεπτά κάθε συμβάντος. Παρά την πίεση, οι περισσότερες φωτιές περιορίστηκαν σε πρώιμο στάδιο.

Για την Κυριακή 5 Ιουλίου, η Πολιτική Προστασία προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε έξι περιφέρειες της χώρας, με τον δείκτη να παραμένει στην κατηγορία 3 σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης επικράτειας.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή, ζητώντας την αποφυγή κάθε δραστηριότητας που ενέχει κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, την τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων και υπαίθριων χώρων, καθώς η πρόληψη παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την αποφυγή καταστροφών.