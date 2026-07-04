Τραμπ: «Με μια βολή θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε όλους»- Προκλητική δήλωση για την κηδεία Χαμενεΐ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε προκλητική δήλωση αναφορικά με την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή του πολέμου σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Ιράν «εκλιπαρεί για μια συμφωνία», ωστόσο οι δύο πλευρές αποφάσισαν μια εβδομάδα παύση στις διαπραγματεύσεις μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελετές για τον Χαμενεΐ. Αναφερόμενος στο γεγονός ότι όλη η ιρανική ηγεσία βρίσκεται συγκεντρωμένη στην κηδεία, ο Τραμπ σχολίασε πως μία στρατιωτική βολή θα αρκούσε για να εξοντωθούν όλοι, διευκρινίζοντας όμως πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, καθώς τότε δεν θα υπήρχε κανείς για να διαπραγματευτεί η αμερικανική πλευρά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως εξεπλάγη βλέποντας Ιρανούς να θρηνούν στην κηδεία, καθώς πίστευε πως ο κόσμος μισούσε τον νεκρό ηγέτη, αφήνοντας μάλιστα υπόνοια πως τα δάκρυα ενδέχεται να ήταν προσποιητά.

Παράλληλα, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος φέρεται να ζήτησε συνάντηση στον Λευκό Οίκο, πιθανότατα μετά την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αν πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη τους συνάντηση μετά τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο Νετανιάχου είχε παρουσιάσει στον Τραμπ το σχέδιό του για πόλεμο κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, αρκετοί στενοί συνεργάτες του Τραμπ εμφανίζονται πλέον επιφυλακτικοί απέναντι στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, εκτιμώντας πως έχει κάνει σειρά χειρισμών που θεωρούν λανθασμένους σε σχέση με το Ιράν.