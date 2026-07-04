Ροΐτικα: Γιορτή κεραμικής τέχνης στο εργαστήριο της Τότας Κοντόγεωργα

Στα Ροΐτικα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου εκδήλωση στον δημιουργικό χώρο της κεραμίστριας Τότας Κοντόγεωργα, στην οποία ανταποκρίθηκαν φίλοι, γνωστοί και άνθρωποι που αγαπούν την τέχνη του κεραμικού.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το εργαστήριό της και να δουν από κοντά τις χειροποίητες κεραμικές δημιουργίες της. Η ίδια παρουσίασε το έργο της και μίλησε για τη φιλοσοφία της γύρω από την τέχνη της κεραμικής, ενώ οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στον χώρο και ενημερώθηκαν για τις συλλογές που διαθέτει, κατάλληλες τόσο για προσωπική χρήση όσο και ως δώρα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν επίσης για τα μαθήματα κεραμικής που πραγματοποιούνται στον χώρο, απευθυνόμενα τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Η εκδήλωση έκλεισε με συζητήσεις μεταξύ των παρευρισκομένων, με τη διοργανώτρια να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρόμοιων συναντήσεων στον χώρο της στα Ροΐτικα.

ΦΩΤΟ: Φαύστα Φραντζη