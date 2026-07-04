Στο νοσοκομείο ο Ολυμπιονίκης Άλντο Μοντάνο μετά από αναφυλακτικό σοκ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο χρυσός Ολυμπιονίκης της ξιφασκίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, Άλντο Μοντάνο, ο οποίος υπέστη σοβαρή αλλεργική αντίδραση μετά από γεύμα σε εστιατόριο στη Ρώμη.

Ο Ιταλός χρυσός ολυμπιονίκης στην ξιφασκία νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Santo Spirito, καθώς υπέστη αναφυλακτικό σοκ. Την περιπέτεια της υγείας του αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το νοσοκομείο, όπου εμφανίζεται να φορά μάσκα οξυγόνου.

«Άλλη μια διαδρομή προς το νοσοκομείο. Ξανά αδρεναλίνη, φόβος, φάρμακα. Για ακόμη μία φορά με τη ζωή να κρέμεται από μια κλωστή», έγραψε, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε.

Ο Μοντάνο εξήγησε ότι πάσχει από σοβαρή αλλεργία στην καζεΐνη, πρωτεΐνη που περιέχεται στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για διατροφική προτίμηση ή δυσανεξία, αλλά για μια δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση.

Όπως ανέφερε, πριν από το δείπνο είχε ενημερώσει το προσωπικό του εστιατορίου για την αλλεργία του, ωστόσο κάτι πήγε λάθος, με αποτέλεσμα να εμφανίσει αναφυλακτικό σοκ και να χρειαστεί άμεση ιατρική βοήθεια.

Μέσα από την ανάρτησή του απηύθυνε έκκληση προς τους επαγγελματίες της εστίασης να αντιμετωπίζουν με απόλυτη σοβαρότητα τις τροφικές αλλεργίες.

«Όταν ένας άνθρωπος ενημερώνει ότι έχει αλλεργία, δεν ζητά χάρη. Παραδίδει τη ζωή του στα χέρια εκείνων που ετοιμάζουν και σερβίρουν το φαγητό του», έγραψε, προσθέτοντας πως «ανάμεσα σε ένα δείπνο και μια τραγωδία, μερικές φορές υπάρχει μόνο ένα λάθος».

Ο πρώην Ολυμπιονίκης ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που τον φρόντισε, καθώς και όσους συνέβαλαν στην άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η ανάρτησή του προκάλεσε κύμα συμπαράστασης στην Ιταλία και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τη σωστή διαχείριση των τροφικών αλλεργιών στους χώρους εστίασης.

Αναλυτικά η ανάρτηση: Άλλη μια επίσκεψη στο νοσοκομείο. Άλλη μια δόση αδρεναλίνης, φόβου, φαρμάκων. Για άλλη μια φορά με τη ζωή μου να κρέμεται από μια κλωστή.

Είμαι αλλεργικός στην καζεΐνη. Δεν είναι καπρίτσιο, δεν είναι διατροφική μόδα, δεν είναι δυσανεξία. Είναι μια αλλεργία που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Κι όμως, συνέβη ξανά. Κατά τη διάρκεια ενός δείπνου σε ένα εστιατόριο της Ρώμης, αφού είχα ενημερώσει σαφώς για την αλλεργία μου, βρέθηκα να παλεύω για τη ζωή μου.

Το 2026 είναι απαράδεκτο να υπάρχει ακόμα επιπολαιότητα, έλλειψη προετοιμασίας και τόσο σοβαρή υποτίμηση των τροφικών αλλεργιών.

Όταν κάποιος ενημερώνει το προσωπικό ότι έχει αλλεργία, δεν ζητάει χάρη: παραδίδει τη ζωή του στα χέρια εκείνων που ετοιμάζουν και σερβίρουν το πιάτο.

Κάθε φορά που κάποιος υποβαθμίζει το θέμα, απαντά με ελαφρότητα ή δεν ακολουθεί τα πρωτόκολλα, θέτει σε κίνδυνο μια ανθρώπινη ζωή. Δεν υπάρχουν «μικρές παραλείψεις» όταν οι συνέπειες μπορεί να είναι αναφυλακτικό σοκ.

Αυτή τη φορά κατάφερα να φτάσω στο νοσοκομείο. Την επόμενη φορά μπορεί να μην πάει έτσι, είτε για μένα είτε για κάποιον άλλο.

Είναι καιρός οι τροφικές αλλεργίες να αντιμετωπίζονται ως αυτό που είναι: μια πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όχι μια λεπτομέρεια που μπορεί να αγνοηθεί.

Γιατί, μερικές φορές, ανάμεσα σε ένα δείπνο και μια τραγωδία, υπάρχει μόνο ένα λάθος.Ευχαριστώ θερμά όλο το προσωπικό του νοσοκομείου».