Ερντογάν κατά Νετανιάχου: «Το Ισραήλ είναι εθισμένο στον πόλεμο»

Η ένταση ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ συνεχίζεται με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να καλεί τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην τορπιλίσει τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα (04/07/2026) ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή δεν μπορούν να είναι επιτυχείς χωρίς την ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη των χωρών της περιοχής, αφήνοντας αιχμές κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Ισραήλ.

Μάλιστα προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να υπονομεύσει την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Μιλώντας στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας δίπλα του τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, ο Ερντογάν τόνισε: «Καμία λύση που δεν αντλεί δύναμη από τη βούληση και τις συνεισφορές των χωρών της περιοχής δεν μπορεί να είναι βιώσιμη».

Σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «είναι εθισμένο στον πόλεμο» και ότι δεν πρέπει να επιτραπεί «να πνίξει ξανά τη γεωγραφία μας στη μυρωδιά της πυρίτιδας και του αίματος», αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις προσπάθειες υπονόμευσης της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν, στην οποία –όπως είπε– εμπλέκεται διπλωματικά και το Πακιστάν.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Τουρκία επιδιώκει την ενίσχυση της συνεργασίας με το Πακιστάν σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, τα κρίσιμα ορυκτά, η πληροφορική και η άμυνα, με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 5 δισ. δολάρια.

Νωρίτερα, αξιωματούχοι των δύο χωρών συμμετείχαν σε επιχειρηματικό συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη, όπου συζητήθηκαν επενδυτικές και ενεργειακές συνεργασίες.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ανέφερε ότι τουρκικές εταιρείες ενδιαφέρονται να συμβάλουν σε έργα στο Πακιστάν, μεταφέροντας τεχνογνωσία στον ενεργειακό τομέα.