Μαρούσι: Τοίχος οικοδομής κατέρρευσε πάνω σε διπλανή κατοικία- Τραυματίστηκε ένα άτομο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στο Μαρούσι, έπειτα από κατάρρευση μεσοτοιχίας σε οικοδομή που βρίσκεται υπό κατασκευή.

Το τμήμα της μεσοτοιχίας αποκολλήθηκε από εργοτάξιο πολυκατοικίας επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και κατέληξε στη διπλανή μονοκατοικία, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του ιδιοκτήτη της.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».