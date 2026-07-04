Ο απρόσμενος «επισκέπτης» σε σούπερ μάρκετ του Αγρινίου

Aναστάτωση προκάλεσε στο προσωπικό super market στο Αγρίνιο, η «εισβολή» φιδιού στην αποθήκη του καταστήματος.

Η διεύθυνση του καταστήματος ειδοποίησε έγκαιρα την πυροσβεστική υπηρεσία η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα για την απομάκρυνση του, γράφει το agriniopress.gr.

Επρόκειτο για λαφιάτη, ένα μη δηλητηριώδες και άκακο φίδι, για το οποίο έγινε περισυλλογή με ασφάλεια, ώστε να ελευθερωθεί στη φύση, όπως ανέφερε η ΠΥ. Το συμβάν δεν έγινε αντιληπτό από τους πελάτες και η… ανησυχία περιορίστηκε στο προσωπικό.

Παρότι τηρούνται όλα τα πρότυπα ασφαλείας, όπως αναφέρει η εταιρεία, το ερπετό βρήκε τρόπο να «τρυπώσει» στις εγκαταστάσεις.