Πάτρα: Τέλος εποχής για ιστορικό καφεκοπτείο των Υψηλών Αλωνίων

Μια από τις πιο ιστορικές επιχειρήσεις της πατρινής αγοράς αναζητά νέο ιδιοκτήτη. Πρόκειται για το καφεκοπτείο «Κετσογιάν», που βρίσκεται επί της οδού Αθανασίου Διάκου 25, στα Ψηλαλώνια και τίθεται προς πώληση.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1924 από τον Μίραν Κετσογιάν και έκτοτε αποτελεί οικογενειακή υπόθεση, με τρεις συνεχόμενες γενιές να τη διατηρούν ζωντανή στην πατρινή και αχαϊκή αγορά για περίπου έναν αιώνα.

Το κατάστημα διαθέτει σταθερή και πιστή πελατεία, χτισμένη μέσα από δεκαετίες παρουσίας στην τοπική κοινωνία, καθώς και αναγνωρισιμότητα που λίγες επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν.

* Κανονικά συνεχίζει την λειτουργία τυο, το δεύτερο κατάστημα την οικογένειας, στην οδό Φιλοποίμενος, που ιδρύθηκε το 2000 από τους Σέρκο και Ονίκ Κετσογιάν με σκοπό την μεταποίηση καφέδων άριστης ποιότητας.

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