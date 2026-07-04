Δυτ. Ελλάδα: Αυτή είναι η περιοχή που η θερμοκρασία έφτασε τους 36,4°C

Τους 36°C έφτασε η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Η υψηλότερη τιμή καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό του Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας, φτάνοντας τους 36,4°C, ενώ ακολούθησαν οι σταθμοί του Κομποτίου Άρτας, του Φοίνικα ΑΠΘ και της Σίνδου, με 36,1°C.

Στον χάρτη που ακολουθεί απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), όπου παρουσιάζονται και οι οκτώ σταθμοί με τις υψηλότερες καταγεγραμμένες θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε 415 από τους συνολικά 580 ενεργούς σταθμούς του δικτύου - ποσοστό περίπου 72% - η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30°C. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία διαμορφώθηκε στους 30,9°C, τιμή που κυμαίνεται σε φυσιολογικά, ελαφρώς χαμηλότερα του συνήθους για την εποχή επίπεδα, και είναι κατά 1,1°C χαμηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη της Παρασκευής 3/7 (32°C).