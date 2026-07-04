Ο Πατρινός ντράμερ Sotiris Ntouvas και ο Costis Christodoulou: Το «C’MON!» ανεβαίνει στη σκηνή

Μία μουσική σύμπραξη που βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό και τη δημιουργία της στιγμής παρουσιάζουν την Τρίτη 7 Ιουλίου ο Πατρινός ντράμερ Σωτήρης Ντούβας και ο πιανίστας Κωστής Χριστοδούλου, με το project «C’MON! (Creative Music of Now)», στο Gazarte Roof Stage.

Οι δύο μουσικοί, που συνεργάζονται εδώ και χρόνια στη δισκογραφία και τη ζωντανή σκηνή, ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους σε ένα κοινό σχήμα, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει πρωτότυπες συνθέσεις με νέες προσεγγίσεις σε έργα σημαντικών δημιουργών της jazz, όπως οι John Coltrane, Miles Davis και Duke Ellington, αλλά και αναφορές στις ρίζες του blues και της μουσικής της Νέας Ορλεάνης.

Στη συναυλία συμμετέχουν ως special guests ο τρομπονίστας Αντώνης Ανδρέου και ο σαξοφωνίστας Δημήτρης Τσάκας, συμπληρώνοντας ένα σχήμα που κινείται από το funk και το groove έως τη modal jazz και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

Το «Creative Music of Now» δίνει έμφαση στη ζωντανή αλληλεπίδραση των μουσικών και στη διαρκή εξέλιξη του ήχου επί σκηνής, με κάθε εμφάνιση να διαμορφώνεται από τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητα της στιγμής. Η συναυλία εντάσσεται στο πρόγραμμα του Jazz Week On The Roof, που φιλοξενεί από τις 5 έως τις 11 Ιουλίου σειρά εμφανίσεων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών.