Χαλκιδική: Καίγονται σπίτια στη Νέα Καλλικράτεια- Μήνυμα του 112 για εκκένωση δύο οικισμών

Άμεση ήταν η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής, η οποία κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις και προχώρησε σε περαιτέρω ενίσχυση, λόγω της επικίνδυνης εξέλιξης της φωτιάς
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής.
Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν περαιτέρω λίγο αργότερα, καθώς η φωτιά κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη.
Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν πλέον 45 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχημάτων, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και εθελοντές. Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν, με περιοδικές πτήσεις, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Ενισχυτικά στο έργο της Πυροσβεστικής επιστρατεύτηκαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Καίγονται κατοικίες, λέει ο αντιδήμαρχος
Ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Τσικαρίδης σε δηλώσεις του στο thesspost.gr ανέφερε ότι η φωτιά πλησίασε τα πρώτα σπίτια του οικισμού και σπίτια τλίχθηκαν στις φλόγες. «Το είδα με τα μάτια μου. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τους αρμόδιους της περιοχής, η φωτιά έχει προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον τέσσερα σπίτια, ενώ η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον τρεις απεγκλωβισμούς κατοίκων.
Ήχησε το 112 για απομάκρυνση
Θυμίζουμε οτι στις 17:54 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112.για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.
Επίσης, στις 18:13 εκδόθηκε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Κηπούπολη και Αμπελάκια προς Νέα Καλλικράτεια.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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