Χαλκιδική: Καίγονται σπίτια στη Νέα Καλλικράτεια- Μήνυμα του 112 για εκκένωση δύο οικισμών

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν περαιτέρω λίγο αργότερα, καθώς η φωτιά κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν πλέον 45 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχημάτων, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και εθελοντές. Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν, με περιοδικές πτήσεις, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Ενισχυτικά στο έργο της Πυροσβεστικής επιστρατεύτηκαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.