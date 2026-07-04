Ντένια Στασινοπούλου: «Το να γίνω ηθοποιός ήταν ένα ρίσκο»

Παρέα με την Αθηναΐδα Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» πέρασε το βράδυ της Παρασκευής (3/7/2026) η Ντένια Στασινοπούλου με την ηθοποιό να κάνει λόγο για την έως τώρα πορεία της στον χώρο της υποκριτικής και τους λόγους που την ώθησαν να ακολουθήσει το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό μονοπάτι.

«Νομίζω το να γίνω ηθοποιός ήταν ένα ρίσκο που πήρα στη ζωή μου, ακόμα δεν έχω καταλάβει πως έχω οδηγηθεί εδώ. Ήταν σαν μία βουτιά στο άγνωστο και που την απολαμβάνω ακόμα, δηλαδή ακόμα δεν νιώθω τρομερά οικεία μέσα στον χώρο», εξομολογείται η Ντένια Στασινοπούλου και προσθέτει:

«Από όταν μπήκα στη σχολή, κατάλαβα ότι μ’ αρέσει αυτή η δουλειά, πριν το ψευδαισθησιαζόμουν, αλλά θεωρώ ότι σε πάρα πολλές συνθήκες μπορούμε να βρούμε πράγματα που μας ταιριάζουνε. Και αυτό είναι και το επικίνδυνο πολλές φορές. Εγώ και με τους ανθρώπους έχω αυτή τη δυσκολία, πάντα κάποια πράγματα κουμπώνουνε και κάποια δεν κουμπώνουνε».

«Έχει τύχει να περνάω δύσκολα στη δουλειά. Έχει τύχει δηλαδή στην καθημερινότητά μου να μη συμβαίνει τίποτα φοβερό, απλά να νιώθω ότι δεν κολλάω εγώ στο κλίμα της δουλειάς αυτό και να το φέρνω πολύ βαρέως που είμαι εκεί», παραδέχεται σε άλλο σημείο της κουβέντας η Ντένια Στασινοπούλου.