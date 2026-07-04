Ποιον κρατούσε η Έλενα Παπαρίζου για να μην τον χτυπήσει ο πατέρας της;

Η Έλενα Παπαρίζου παραχώρησε συνέντευξη στην Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Ιουλίου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη Eurovision του 2005, όταν κατάφερε να κερδίσει την πρωτιά.

Θυμήθηκε τις αντιδράσεις του πατέρα της στα σεξιστικά σχόλια που ακούγονταν για εκείνη και αποκάλυψε την αντίδρασή του, μετά την αναφορά του δημοσιογράφου Δημήτρη Δανίκα.

Όπως είπε η Έλενα Παπαρίζου στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», αναγκάστηκε τότε να συγκρατήσει τον πατέρα της. Όπως είπε, είχε εξαγριωθεί με το σχόλιο του δημοσιογράφου. Ο Δημήτρης Δανίκας είχε κάνει εξαιρετικά καυστικά και υποτιμητικά σχόλια στην τηλεόραση, τα οποία χαρακτηρίστηκαν βαθιά σεξιστικά. «Ο πρώτος πολιτικός θρίαμβος της Νέας Δημοκρατίας έγινε στο βρακί της Έλενας Παπαρίζου» είχε πει.

«Να πω λίγο κάτι; Είναι η πρώτη φορά που θα το πω αυτό. Θυμάμαι ότι οι γονείς μου ήταν να ταξιδέψουν για να πάνε στη Σουηδία στο σπίτι τους… Θυμάμαι τον πατέρα μου να είναι αραγμένος στον καναπέ στο σπίτι μου στη Γλυφάδα και ακούει αυτόν τον δημοσιογράφο να λέει: “το μόνο πράγμα που μπορεί κανονικά αυτό το κορίτσι να σηκώνει, είναι κάτι άλλο και όχι την ελληνική σημαία”.

Έχει χάρη που τον κρατούσα τον πατέρα μου. Έχει χάρη γιατί θα είχε φάει πολύ ξύλο. Συγγνώμη που το λέω, αλλά τέτοια πράγματα δε λέγονται για κανέναν λόγο».

«Είχα εξαγριωθεί που είπε ότι ασχολείται μια ολόκληρη χώρα με το βρακί της Παπαρίζου. Είχα γίνει έξαλλη, η Έλλη Στάη μας έλεγε να ηρεμήσουμε. Ένας ποταμός σεξιστικών σχολίων είχε έρθει εκείνη τη μέρα σε εκείνο το πάνελ» πρόσθεσε η Ναταλία Γερμανού.