Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Έχω ζήσει πολλές φορές την τρέλα του έρωτα

Για τον έρωτα και την απόφασή της να μην παντρευτεί μίλησε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» και στον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο.

Αποκάλυψε πως ήταν κατά του γάμου από μικρή ηλικία, ενώ έδειξε απόλυτα συμβιβασμένη με τις αλλαγές που φέρνει το πέρασμα του χρόνου.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη είναι γνωστό ότι κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, η πιο γνωστή και μακροχρόνια σχέση της είναι με τον επίσης ηθοποιό και μουσικό Κρις Ραντάνοφ (Chris Radanov). Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2008, μετρά πάνω από 15 χρόνια κοινής πορείας και έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές και στο θέατρο.

«Έχω ζήσει πολλές φορές την τρέλα του έρωτα και νιώθω ευλογημένη γι’ αυτό. Αφήνομαι να παρασυρθώ από την επιθυμία, το πάθος μου, αν πραγματικά με αγγίξει ένας άνθρωπος, πέφτω με τα μούτρα…

Από μικρή ήμουν κατά του γάμου, το θεωρούσα μια κοινωνική σύμβαση. Έλεγα, ότι αφού ο έρωτας κάποια στιγμή τελειώνει – δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδιά – γιατί να έχω μετά να αντιμετωπίσω και τους δικηγόρους;» είπε αρχικά η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

«Το να μεγαλώνεις είναι προνόμιο, είσαι ακόμα ζωντανός, είσαι εδώ. Μακάρι να φτάσω και 80 και 90» είπε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Αναφορικά με τις αισθητικές επεμβάσεις, εξήγησε το σκεπτικό της: «Από πολύ νωρίς τα κορίτσια καταφεύγουν σε πλαστικές. Με τρομάζει εμένα όλο αυτό το πράγμα. Οποιαδήποτε γυναίκα ή άντρας έχει το δικαίωμα να κάνει στον εαυτό του ό,τι θέλει… δε κρίνω κανέναν, δέχομαι την προσωπική του επιλογή απόλυτα. Αυτό που λέω είναι ότι δε θα έπρεπε να τρομάζουμε τόσο πολύ, αυτή είναι η φυσική ροή των πραγμάτων» ανέφερε σε άλλο σημείο.

Αυτή την περίοδο, η ηθοποιός επιστρέφει 29 χρόνια μετά στον εμβληματικό ρόλο της Μήδειας του Ευριπίδη. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία του διεθνούς σκηνοθέτη Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, πραγματοποιεί μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.