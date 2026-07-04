Μύκονος: Ναρκωτικά «σε ποικιλία» είχε 30χρονος που συνελήφθη- Οι καθημερινές συναντήσεις στο νησί

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις ιταλικές Αρχές για υπόθεση λαθροδιακίνησης.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Ιουλίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, έπειτα από στοχευμένη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών που τον εμφάνιζαν να δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο νησί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 30χρονος χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό του για να πραγματοποιεί καθημερινές, ολιγόλεπτες συναντήσεις με αγοραστές, στους οποίους παρέδιδε μικρές συσκευασίες ναρκωτικών, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα χρηματικά ποσά.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε, επίσης, στον εντοπισμό της κατοικίας του, καθώς και χώρου που χρησιμοποιούσε ως κρύπτη («καβάτζα») για την αποθήκευση των ουσιών.

Κατά τις έρευνες στην κατοχή του, στην οικία, στην κρύπτη και στο όχημά του, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 239 συσκευασίες κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης συνολικού βάρους 296,5 γραμμαρίων, 154 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), 37 συσκευασίες κεταμίνης συνολικού βάρους 31,3 γραμμαρίων, 31 γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών σε μορφή σκόνης, 50 ναρκωτικά δισκία, μία ζυγαριά ακριβείας, 8.000 ευρώ, 1.160 δολάρια και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η αστυνομία εκτιμά ότι από τη διάθεση των κατασχεθέντων ναρκωτικών ο κατηγορούμενος θα αποκόμιζε παράνομο οικονομικό όφελος ύψους περίπου 45.085 ευρώ.

Παράλληλα, από τον έλεγχο των στοιχείων του προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις ιταλικές Αρχές για λαθροδιακίνηση, ενώ είχε επιβληθεί και απαγόρευση εισόδου και διαμονής στον χώρο Σένγκεν από τις γερμανικές Αρχές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες θα εξεταστούν από τη Χημική Υπηρεσία.