Ζάκυνθος: Σύγκρουση «γουρούνας» με λεωφορείο- Διασωληνωμένος 18χρονος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Ζάκυνθο το βράδυ της Παρασκευής (03/07), με αποτέλεσμα ένας νεαρός τουρίστας να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, δίνοντας μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Το περιστατικό εξελίχθηκε σε κεντρικό δρόμο του Λαγανά, όταν όχημα τύπου γουρούνα, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί, βγήκε από παράδρομο και συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο, το οποίο κινούταν επί του κεντρικού δρόμου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες στη γουρούνα, με τον έναν μάλιστα, έναν 18χρονο Άγγλο, να έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του νησιού.