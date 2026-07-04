Οκτώ μετάλλια οι Πατρινοί στο πρωτάθλημα Κ20, με θρίαμβο του Πέλοπα!! * ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων Κ20 διεξάγεται Σάββατο (4/7) και Κυριακή (5/7) στην πόλη των Τρικάλων. Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλάμβανε προκριματικά με μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον.

Η Δανάη Μπακογιάννη (ΣΑΚΑ) μπορεί να είχε τη βοήθεια του ανέμου, ακόμη κι έτσι πέτυχε μια μεγάλη επίδοση στα 100 μ. εμπ. τερματίζοντας στην πρώτη προκριματική σειρά σε 13.60 (2,5). Η αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη στον τελικό έκανε 13.67. Η Μπακογιάννη βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ που μοιραζόταν με την Αναΐς Καραγιάννη, το οποίο ήταν 13.83. Η νεαρή αθλήτρια έχει μπροστά της ακόμη δύο χρόνια στην κατηγορία και, συνεπώς, την ευκαιρία να κυνηγήσει ακόμη καλύτερες επιδόσεις.

Εξαιρετικός είναι ο απολογισμός των Αχαιών αθλητών που μετέχουν στους αγώνες.

Ξεχώρισε η επανεμφάνιση στην Ελλάδα, της ...Αμερικανοθρεμμένης εσχάτως (σπουδάζει στις ΗΠΑ) Μυρτώς Βαλαχά, που διά περιπάτου στέφθηκε για πολλοστή φορά πρωταθλήτρια Ελλάδας (στα 1.500μ.).

Προπονείται στον Πέλοπα με την Ολυμπία Λυμπεράτου, όπως και ο Νίκος Μπιλιανός που διαρκώς βελτιούμενος κατέκτησε το ασημάνιο μετάλλιο στα 1.500μ., ενώ λίγο αργότερα «ασημώθηκε» και ο Δημήτρης Σακαμπέτης, αν και παίδας, στο πεντάρι.

Ακολούθησε ένα φοβερό νταμπλ για τον Πέλοπα στο πεντάρι, τρεμπλ για να είμαστε ακριβείς, καθώς τερμάτισαν διαδοχικά οι Ευγενία Χρυσόβα - Πετσαλά (χρυσό), πίσω της η σπουδαία κορασίδα Ανθή - Αγγελάτου και τρίτη η πρώην συναθλήτριά τους (κι από πέρυσι Χιώτισσα), η Ειρήνη Τάνταρου!

Είχαμε δύο χάλκινα μετάλλια, ακόμα, το πρώτο από την Νάσια Οικονομοπούλου του Κούρου και μάλιστα με ρεκόρ Αχαΐας (προπονητής ο Γιώργος Παπανδρεόπουλος) και το δεύτερομ ιστορικό μάλιστα, από την Αδαμαντία Καμαρού του Άκρου (προπονητής ο Γιάννης Δαγκόγλου). Και τούτο γιατί είναι το πρώτο μετάλλιο του Ακρου σε επίπεδο πανελληνιων πρωταθλημάτων στίβου.

Οι αγώνες ολοκληρώνοινται την Κυριακή

Αναλυτικά τα πλήρη αποτελέσματα των Αχαιών, όπου ξεχωρίζουν οι 13 (εν ενεργεία) διακρίσεις αθλητών του Πέλοπα σε σύνολο 38 συμμετοχών:

ΕΦΗΒΟΙ

* 2ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 3.53.76.

* 2ος Δημήτρης Σακαμπέτης (Πέλοπας - παίδας) στα 5.000μ. με 15.41.09.

* 4ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 3.56.92.

* 4ος Ηλίας - Ορέστης Γεωργιάδης (Πέλοπας) στα 5.000μ. με 15.45.63.

* 4ος Ηλίας - Ορέστης Γεωργιάδης (Πέλοπας) στα 5.000μ. με 15.45.63.

* 5ος Σπύρος - Νικολά Ανετόπουλος (Άκρος - παίδας) στα 5.000μ. με 15.48.58.

* 10ος Αλέξανδρος Αλαφογιάννης (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 43.75.

* 10ος Βασίλης Θεοδωρόπουλος (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 43.75.

* 10ος Αργύρης Απόκης (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 43.75.

* 10ος Δημήτρης Βούλγαρης (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 43.75.

* 14ος Γιάννης Καρακάσης (Πέλοπας - παίδας) στα 1.500μ. με. 4.04.86.

* 18ος Κώστας Κατσίκης (Πέλοπας) στα 3.000μ. στιπλ με 10.57.76.

* 26ος Νίκος Κατσικογιάννης (Αίολος) στα 1.500μ. με 4.13.07.

* 31ος Σπύρος Γαλάνης (Φλόγα) στα 1.500μ. με 4.23.11.

* 39ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 100μ. με 11.45.

ΝΕΑΝΙΔΕΣ

* 1η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.32.83

* 1η Ευγενία Χρυσόβα - Πετσαλά (Πέλοπας) στα 5.000μ. με 17.38.48.

* 2η Ανθή - Αγγελάτου (Πέλοπας - κορασίδα) στα 5.000μ. με 17.47.33.

* 3η Αθανασία Οικονομοπούλου (Κούρος - κορασίδα) στα 100μ. εμπ. με 14.34 (3η στον προκριματικό με νέο ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών 14.31).

* 3η Αδαμαντία Καμαρού (Ακρος) στα 400μ. με 57.49 (11η στον προκριματικό με 58.29).

* 3η Ειρήνη Τάνταρου (Εφηβος Χίου) στα 5.000μ. με 17.52.16.

* 9η Αδαμαντία Σερεμέτη (Αρίων) στα 5.000μ. με 18.41.51.

* 10η Καλλιόπη Πλατανίτη (Πέλοπας - κορασίδα) στα 1.500μ. με 4.56.15.

* 12η Ζωή Μουστάκα (Πέλοπας - κορασίδα) στα 5.000μ. με 19.20.83.

* 12η Δέσποινα - Ευθαλία Λεκατσά (Αρίων) στα 3.000μ. στιπλ με 12.40.10.

* 13η Χρυσούλα Νιάχου (Κούρος - κορασίδα) στα 5.000μ. με 19.26.74.

* 13η Αγάπη Σκαπετοράχη (Αθηνόδωρος - κορασίδα) στα 3.000μ. στιπλ με 13.17.33.

* 15η Κωνσταντίνα Σταυροπούλου (Αίολος - κορασίδα) στα 1.500μ. με 4.59.92.

* 15η Ναταλία Νάσιου (Αρίων) στα 5.000μ. με 19.50.50.

* 18η Χρυσούλα - Χριστίνα Μουστάκα (Πέλοπας - κορασίδα) στα 1.500μ. με 5.02.47.

* 19η Λυδία Σταυροπούλου (Αρίων) στα 1.500μ. με 5.03.28.

* 21η Παναγιώτα Ζαρκαδάκη (Πέλοπας) στα 5.000μ. με 20.18.42.

* 22η Νικολία Πολυδωροπούλου (Πέλοπας) στα 5.000μ. με 20.29.69.

* 30ή Ευφροσύνη Φατούρου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 100μ. με 12.66. Δεν τερμάτισε με την 4Χ100μ. λόγω τραυματισμού (3η αλλαγή).

* 35ή Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΓΣ Δύμης - κορασίδα) στα 100μ. με 12.700.

* Εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 100μ.

* Δεν τερμάτισε Ανδρονίκη Βαρέλα (Ολυμπιάδα - κορασίδα) με την 4Χ100μ. λόγω τραυματισμού (3η αλλαγή).

* Δεν τερμάτισε Κωνσταντίνα Τσεριώνη (Ολυμπιάδα - κορασίδα) με την 4Χ100μ. λόγω τραυματισμού (3η αλλαγή).

* Δεν τερμάτισε Αφροδίτη Ρουμελιώτη (Ολυμπιάδα - κορασίδα) με την 4Χ100μ. λόγω τραυματισμού (3η αλλαγή).

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ: Θελω να κοινοποιήσω μια κατάφωρη αδικία σε βάρος της κόρης μου, Ανθής Αγγελατου, που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στα 3000 Κ18 στην Πάτρα. Ο ΣΕΓΑΣ την απέκλεισε από την εθνική ομάδα του βαλκανικού με αστείες δικαιολογίες παρόλο που η εγκύκλιος είναι σαφής: Δικαίωμα συμμετοχής έχει ο νικητής σε κάθε αγώνισμα χωρίς κανένα άλλο κριτήριο.Τ α 3000μ κορασίδων είναι το μόνο που δεν θα έχει εκπρόσωπο στη Βαλκανιαδα (στους παίδες είναι ο ίδιος νικητής στα 1500 και στα 3000, οπότε θα αγωνιστεί στα 1500 γιατί εκεί θεωρείται καλύτερη η επίδοση του).