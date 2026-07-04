Πρέβεζα: Νεκρός 81χρονος μετά από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας

Μια τραγωδία στην Πρέβεζα συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, καθώς ένας 81χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από την ταράτσα τετραώροφης πολυκατοικίας.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, που έσπευσαν στο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος έπεσε στο κενό κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του, καθώς τα τραύματα που υπέστη από την πτώση ήταν ιδιαίτερα σοβαρά.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν πρόκειται για αυτοχειρία, ατύχημα ή κάτι άλλο.