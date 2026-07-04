Δύο εστίες φωτιάς στον Ριγανόκαμπο- Σε καταυλισμό και ΜΟΜΑ- ΦΩΤΟ

Νέα φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου, στον καταυλισμό των Ρομά, στην περιοχή του Ριγανόκαμπου, στην Πάτρα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ παρών είναι και ισχυρός αριθμός αστυνομικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φωτιά έχει εκδηλωθεί παράλληλα και στον χώρο της ΜΟΜΑ, όπου καίγονται απορρίμματα, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν δύο εστίες φωτιάς ταυτόχρονα.

Ο καταυλισμός του Ριγανόκαμπου δεν είναι άγνωστος σε τέτοιου είδους περιστατικά, καθώς παρόμοιες φωτιές εκδηλώνονται σχεδόν καθημερινά στην περιοχή.