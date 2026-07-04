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Πάτρα: Γιορτάζει το Πολύεδρο τα 45 χρόνια του

Πάτρα: Γιορτάζει το Πολύεδρο τα 45 χρόνια του

Το πρόγραμμα της εβδομάδας 6-11 Ιουλίου

Το Πολύεδρο υποδέχεται τον Ιούλιο με μια σειρά εκδηλώσεων που κορυφώνονται στη διήμερη γιορτή για τα 45 χρόνια λειτουργίας του.

Η εβδομάδα 6-11 Ιουλίου ανοίγει με την τελευταία συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης Λογοτεχνίας για την περίοδο 2025-2026, ενώ κλείνει με διήμερες εκδηλώσεις στις 10 και 11 Ιουλίου, με μουσική, κεράσματα, δώρα και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά.

Το πρόγραμμα (6 - 11 Ιουλίου)

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#tags Πολύεδρο Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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