Πάτρα: Γιορτάζει το Πολύεδρο τα 45 χρόνια του

Το πρόγραμμα της εβδομάδας 6-11 Ιουλίου
Το Πολύεδρο υποδέχεται τον Ιούλιο με μια σειρά εκδηλώσεων που κορυφώνονται στη διήμερη γιορτή για τα 45 χρόνια λειτουργίας του.
Η εβδομάδα 6-11 Ιουλίου ανοίγει με την τελευταία συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης Λογοτεχνίας για την περίοδο 2025-2026, ενώ κλείνει με διήμερες εκδηλώσεις στις 10 και 11 Ιουλίου, με μουσική, κεράσματα, δώρα και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά.
Το πρόγραμμα (6 - 11 Ιουλίου)
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