Πάτρα: Γιορτάζει το Πολύεδρο τα 45 χρόνια του

Το Πολύεδρο υποδέχεται τον Ιούλιο με μια σειρά εκδηλώσεων που κορυφώνονται στη διήμερη γιορτή για τα 45 χρόνια λειτουργίας του.

Η εβδομάδα 6-11 Ιουλίου ανοίγει με την τελευταία συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης Λογοτεχνίας για την περίοδο 2025-2026, ενώ κλείνει με διήμερες εκδηλώσεις στις 10 και 11 Ιουλίου, με μουσική, κεράσματα, δώρα και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά.

Το πρόγραμμα (6 - 11 Ιουλίου)



