Καστελόριζο: Γιατί συνελήφθη ο μοναδικός γιατρός του νησιού; Τι προηγήθηκε

Eνώ οι ελλείψεις στα νοσοκομεία είναι πολλές, αίσθηση έχει προκαλέσει η σύλληψη του μοναδικού αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του ο δήμαρχος του νησιού.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο γιατρός, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα στο Καστελόριζο περίπου έναν μήνα νωρίτερα, εξέφρασε δημόσια τις διαμαρτυρίες του για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε κατά την παραμονή του στο νησί.

Σύμφωνα με το MEGA, στη συνέχεια κατατέθηκε σε βάρος του μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον δήμαρχο του νησιού, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές Αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.