Ποιο ήταν το ραντεβού της Γιου Τινγκ με δύο Αλβανούς, έναν απόστρατο αστυνομικό και έναν ιερέα;

Σαράντα πέντε ημέρες μετά την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα, ενώ νέα στοιχεία και μαρτυρίες φέρεται να έρχονται στο φως και εξετάζονται προσεκτικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φέρεται να προκαλεί η μαρτυρία της αδελφής της, η οποία ζει στην Κίνα. Λόγω της απόστασης δεν είχε συχνή επικοινωνία με τη Γιου Τινγκ, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να απευθύνθηκε σε μέντιουμ, καθώς τέτοιες πρακτικές φέρονται να είναι διαδεδομένες στη χώρα.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, της είχε αναφερθεί ότι η αγνοούμενη βρίσκεται νοτιοδυτικά της οικίας της και φέρεται να κρατείται σε κατοικία, χωρίς δυνατότητα εξόδου. Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές και δεν αποτελεί επίσημο στοιχείο της έρευνας.

Το ραντεβού στη Νίκαια υπό διερεύνηση

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και μία συνάντηση στην οποία φέρεται να είχε συμμετάσχει η Γιου Τινγκ, τέσσερις ημέρες πριν από την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση αυτή φέρεται να πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, με τη συμμετοχή ενός εν αποστρατεία αστυνομικού, δύο υπηκόων αλβανικής καταγωγής, ενός ημεδαπού και ενός κληρικού. Αρχικά είχε αναφερθεί πως αντικείμενο της συζήτησης φέρεται να ήταν εκκλησιαστικά ακίνητα, ωστόσο, σύμφωνα με μεταγενέστερες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο το πραγματικό αντικείμενο να ήταν διαφορετικό.

Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Γιου Τινγκ φέρεται να μην προχώρησε τελικά στη συνεργασία που της είχε προταθεί, με τις Αρχές να διερευνούν ενδεχόμενη σύνδεση του ραντεβού με την εξαφάνισή της.

Ο σύζυγος αποκλείει το ενδεχόμενο εκούσιας αναχώρησης

Ο σύζυγός της απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η Γιου Τινγκ να επέστρεψε οικειοθελώς στην Κίνα.

Όπως υποστηρίζει, δεν πήρε μαζί της ρούχα ή προσωπικά αντικείμενα, δεν έχει καταγραφεί καμία κίνηση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, ούτε έχει υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία με συγγενικά ή φιλικά της πρόσωπα.

Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, η σύζυγός του φέρεται να είχε συμπεριφερθεί απολύτως φυσιολογικά πριν από την εξαφάνισή της, χωρίς να έχει δώσει κάποιο σημάδι που να υποδηλώνει πρόθεση αναχώρησης.

Εκκρεμότητες οικονομικής φύσης υπό εξέταση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γιου Τινγκ φέρεται να είχε τη συνήθεια να δανείζει χρήματα σε πρόσωπα του επαγγελματικού της περιβάλλοντος, με τις σχετικές συμφωνίες να πραγματοποιούνται μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών, βασισμένων στην αμοιβαία εμπιστοσύνη των εμπλεκομένων.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες να σχετίζονται με την υπόθεση.

Απορρίπτονται τα σενάρια περί εμπλοκής μυστικών υπηρεσιών

Ο σύζυγός της απορρίπτει, επίσης, τα σενάρια που τη συνδέουν με μυστικές υπηρεσίες ή ζητήματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γιου Τινγκ δεν ασχολούνταν με πολιτικά, στρατιωτικά ή εξοπλιστικά ζητήματα, εκτιμώντας πως δεν υπήρχε λόγος εμπλοκής της σε τέτοιου είδους υποθέσεις.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται, με τις Αρχές να αξιολογούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο και πληροφορία που ενδέχεται να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.