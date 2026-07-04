Καλάβρυτα: 19χρονος πλήρωσε με 8 μήνες φυλακή, μια πράξη που δεν έκανε

Η ομόφωνη αθώωση από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αμαλιάδας έβαλε τέλος σε μια δικαστική περιπέτεια που σημάδεψε τη ζωή ενός νέου ανθρώπου. Οκτώ μήνες πίσω από τα κάγκελα, μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν είχε διαπράξει το αδίκημα για το οποίο κατηγορήθηκε.

Μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία ολοκληρώθηκε με την πανηγυρική και ομόφωνη αθώωση ενός 19χρονου από χωριό των Καλαβρύτων, ο οποίος είχε παραμείνει προφυλακισμένος για οκτώ μήνες, κατηγορούμενος για βιασμό 16χρονης.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αμαλιάδας, ύστερα από την ακροαματική διαδικασία και την αξιολόγηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων, έκρινε ομόφωνα ότι ο νεαρός είναι αθώος, δικαιώνοντας τη σταθερή θέση που είχε διατυπώσει από την πρώτη στιγμή, ότι η ερωτική επαφή είχε πραγματοποιηθεί με τη συναίνεση και των δύο πλευρών, γράφει το kalavrytanews.com.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει με ιδιαίτερη ένταση τις συνέπειες που μπορεί να έχει η επιβολή της προσωρινής κράτησης πριν από την οριστική κρίση της Δικαιοσύνης. Ο 19χρονος, μαθητής και παράλληλα εργαζόμενος, βρέθηκε να στερείται την ελευθερία του για οκτώ μήνες, βιώνοντας μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του.

Κατέρρευσαν οι κατηγορίες στο ακροατήριο

Σύμφωνα με όσα εξετάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, οι ισχυρισμοί που είχαν οδηγήσει στην άσκηση της δίωξης δεν επιβεβαιώθηκαν κατά την αποδεικτική διαδικασία. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και ο Εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απαλλαγή του κατηγορουμένου, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και προχώρησε στην πλήρη και ομόφωνη αθώωση του νεαρού, κλείνοντας οριστικά μια υπόθεση που είχε επηρεάσει καθοριστικά τη ζωή του.

Έντονος προβληματισμός για την προφυλάκιση

Η συγκεκριμένη υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη χρήση της προσωρινής κράτησης, ενός εξαιρετικού δικονομικού μέτρου που προβλέπεται για συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά μπορεί να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες όταν ο κατηγορούμενος τελικά αθωώνεται.

Οι οκτώ μήνες που πέρασε στη φυλακή δεν μπορούν να επιστραφούν στον 19χρονο, παρά την πλήρη δικαστική του δικαίωση. Η απώλεια της προσωπικής ελευθερίας, η διακοπή της καθημερινότητάς του, η κοινωνική έκθεση και το ψυχολογικό βάρος αποτελούν εμπειρίες που δύσκολα διαγράφονται, ακόμη και μετά την αθωωτική απόφαση.

«Ένα παιδί οδηγήθηκε άδικα στη φυλακή»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε μετά την έκδοση της απόφασης ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, ο οποίος έκανε λόγο για μια υπόθεση που ανέδειξε τις σοβαρές επιπτώσεις μιας λανθασμένης προφυλάκισης.

Όπως υπογράμμισε, ο νεαρός αποδείχθηκε αθώος, ωστόσο είχε ήδη υποστεί τη βαρύτερη συνέπεια, καθώς παρέμεινε επί μήνες στη φυλακή μέχρι να αποδειχθεί δικαστικά η αλήθεια.

Μια δικαίωση που δεν σβήνει την ταλαιπωρία

Η ομόφωνη αθώωση αποτελεί αναμφίβολα πλήρη δικαίωση για τον 19χρονο και την οικογένειά του. Παράλληλα, όμως, η υπόθεση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής κατά τη λήψη αποφάσεων που στερούν την προσωπική ελευθερία ενός ανθρώπου πριν ακόμη ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Δικαιοσύνη απέδωσε τελικά την αλήθεια στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ωστόσο, για έναν νέο άνθρωπο που πέρασε οκτώ μήνες στη φυλακή πριν αθωωθεί, η δικαίωση συνοδεύεται αναπόφευκτα από μια δοκιμασία που δύσκολα μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως.