Φοβερή συγκομιδή με 29 μετάλλια οι νεαροί πυγμάχοι της Αχαΐας!!- ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εξαιρετικός κρίνεται ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 41 Αχαιών που συμμετέχουν στα Πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας παίδων - κορασίδων και παμπαίδων - παγκορασίδων που διεξάγονται στα Γρεβενά.

Σήμερα Σάββατο (4/7), τέταρτη μέρα των αγώνων, ολοκληρώθηκαν και οι ημιτελικοί με συνολικά ένα χρυσό και 14 χάλκινα μετάλλια!

Ετσι έχουμε συνολικά 14 τελικούς την Κυριακή για τους Αχαιούς πυγμάχους, μετά από 33 νίκες, κάμποσες από αυτές με διακοπή (μέτρ του είδους με τρία στα τρία και μάλιστα στο άψε - σβήσε ο Ελευθέριος Ζουρνατζής)!

Μετέχουν αθλητές και από τα οκτώ σωματεία του Νομού: Παναχαϊκή (προπονητής ο Νίκος Πλέας), ΕΑΠ (Γιάννης Χαζάπης, Χρήστος Κλαμπάνάς), Άμυνα (Μάριος Καπερώνης), Μίλων (Ηλίας Πελεκούδας), Τόφαλος (Μάκης Συνοδινός), FIGHT CLUB Πάτρας (Σωτήρης Στεργίου),Λεωνίδας Αιγίου (Αντώνης Τσινάκης), Άτλας Αιγίου (Τάκης Καραγκούνιας).

Αναλυτικά τα πλήρη αποτελέσαματά τους (με έντονα γραάμματα τα μετάλλια):

ΠΑΙΔΩΝ

* Δημήτρης Τσεγγενές (ΕΑΠ - 46κ.): Νίκη με διακοπή (λ.τ.), Κυριακή στον Τελικό.

* Θεοφάνης Κυριακόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 46κ.): Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Βασίλης Βασιλείου (Παναχαϊκή - 50κ.): Ήττα. Στους «8».

* Χρύσανθος Γιαννακόπουλος (Παναχαϊκή - 52κ.): Νίκη), Κυριακή στον Τελικό.

* Αγγελος Αγγελόπουλος (Άτλας Αιγίου - 52κ.): Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Νικόλαος Χάλας (Παναχαϊκή - 54κ.): Ήττα. Στους «16».

* Νίκος Σοφιανόπουλος (ΕΑΠ - 54κ.): Ήττα. Στους «16».

* Γιάννης Μανόνας (Άμυνα - 54κ.): Bye, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Λευτέρης Ζουρνατζής (Παναχαϊκή - 57κ.): Νίκη με εγκατάλειψη, νίκη με διακοπή, νίκη με διακοπή, Κυριακή στον Τελικό.

* Γιάννης Κόγκας (Παναχαϊκή - 57κ.): Ήττα. Στους «16».

* Στάθης Σταυρόπουλος (Μίλων - 60κ.): Bye, ήττα. Στους «8».

* Δημήτρης Παύλου (Μίλων - 63κ.): Νίκη, νίκη, νίκη με διακοπή, Κυριακή στον Τελικό.

* Βασίλης Γκίνος (Παναχαϊκή - 63κ.): Ήττα. Στους «16».

* Νίκος Καλαμιώτης (Τόφαλος - 70κ.): Ήττα. Στους «16».

* Μιχάλης Λιόλης (Παναχαϊκή - 70κ.): Νίκη με διακοπή, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Σωτήρης Μάστορας (Παναχαϊκή - 70κ.): Ήττα. Στους «16».

* Ιάσων Αντωνόπουλος (Άτλας Αιγίου - 70κ.): Νίκη, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Σάμουελ Μύρτο (Παναχαϊκή - 75κ.): Bye, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Κωνσταντίνος Τζούμας (Παναχαϊκή - 80κ.): Bye, νίκη με διακοπή, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Φώτης Παναγιωτόπουλος (Μίλων - 80+κ.): Νίκη με διακοπή, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Αντρέας Καμπάκος (Άμυνα - 80+κ.): Ήττα. Στους «16».

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

* Μάριος Καπερώνης (Άμυνα - 40κ.): Νίκη, νίκη, νίκη (α.α.), Κυριακή στον Τελικό.

* Σωτήρης Σαμαντάς (Παναχαϊκή - 44κ.): Ήττα. Στους «8».

* Θανάσης Γεωργίου (Άτλας Αιγίου - 46κ.): Αποσύρθηκε λόγω ίωσης. Στους «8».

* Κωνσταντίνος Πανταζόπουλος (Άμυνα - 48κ.: Νίκη, νίκη, Κυριακή στον Τελικό.

* Άγγελος Γκολφινόπουλος (Παναχαϊκή - 50κ.): Νίκη, νίκη, Κυριακή στον Τελικό.

* Γιώργος Καρτέρης (Τόφαλος - 54κ.): Bye, νίκη, νίκη, Κυριακή στον Τελικό.

* Κώστας Σκορδάς (Άτλας Αιγίου - 57κ.): Bye, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Παναγιώτης Τόγιας (Άμυνα - 63κ.): Ηττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Χαμίτ Αγκαράι (Άμυνα - 66κ.): Νίκη, Κυριακή στον Τελικό.

* Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 90κ.): Νίκη, νίκη με διακοπή. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

KOΡΑΣΙΔΩΝ

* Έλενα Καρύδη - Μουρατίδη (Παναχαϊκή - 52): Νίκη, Κυριακή στον Τελικό.

* Παναγιώτα Πετρίτση (Παναχαϊκή - 54κ.): Νίκη, Κυριακή στον Τελικό.

* Ναταλία Ζαφειροπούλου (ΕΑΠ - 54κ.): Νίκη με διακοπή λ.τ., Κυριακή στον τελικό.

* Όλγα Αρνιακού (Παναχαϊκή - 57κ.): Ήττα. Στους «8».

* Μαρία Μπαμπίλη (Fight CLub - 60κ.): Bye, Κυριακή στον Τελικό.

* Καλλιρόη Γαλάνη (Fight CLub - 63κ.): Bye, Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

* Αναστασία Γκίνου (Παναχαϊκή - 42κ.): Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Βάλια Ασημακοπούλου (Παναχαϊκή - 50κ.): Νίκη (α.α.), Κυριακή στον Τελικό.

* Αναστασία Ρουμελιώτη (Άμυνα - 57κ.): Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

* Ζωή Καλυβιώτη (Άτλας Αιγίου - 63κ.): Ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

Οι αγώνες ολοκληρώνονται την Κυριακή με τους τελικούς.