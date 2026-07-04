Πετράλωνα: Νέοι έλεγχοι στην πολυκατοικία που κατέρρευσε

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, 5 ημέρες μετά το σοβαρό περιστατικό που έφυσε χωρίς σπίτι 7 οικογένειες.

Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε η πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα. Την ίδια στιγμή, οι ένοικοι των διπλανών πολυκατοικιών εκφράζουν την ανησυχία τους για το αν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας και στα δικά τους τα σπίτια. Ακόμη περιμένουν τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών.

Αστυνομικοί συνεχίζουν και φυλάσσουν την περιοχή καθώς κάτω από τα συντρίμμια βρίσκονται οι περιουσίες των ενοίκων.

Παράλληλα, έχει αποφασιστεί η προληπτική εκκένωση της διπλανής πολυκατοικίας, μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων για τη στατική της επάρκεια. Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε παρακείμενο κτήριο, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά με την πολυκατοικία η οποία κατέρρευσε.

Τα ειδικά συνεργεία συνεχίζουν τους τεχνικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανέγερση της πολυκατοικίας που φέρεται πως προκάλεσε την κατάρρευση του όμορου κτιρίου.

Οι πληγέντες ζητούν απαντήσεις και σχετικό χρονοδιάγραμμα για το πότε θα καταβληθούν αποζημιώσεις και με πότε και με ποιον τρόπο θα μπουν ξανά στα σπίτια τους.

Ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Κώστας Συνολάκης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα παλαιά κτίρια αλλά και για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις πολυκατοικιών που γίνονται χωρίς να υπάρχει μέριμνα για την δομική ασφάλεια των κτιρίων.