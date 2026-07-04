Πυρκαγιά κοντά στον οικισμό Βασιλικά στην Κέρκυρα - Επιχειρούν εναέρια μέσα- ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (4/7/2026), λίγο μετά τις 12:30, σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά Κέρκυρας, πλησίον του οικισμού.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές, καθώς και 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες ωστόσο δεν απειλούνται άμεσα από τις φλόγες. Παρά το γεγονός αυτό, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες παραμένουν ρευστές.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνεται σημαντικά από το δύσβατο της περιοχής, στοιχείο που δυσκολεύει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή αποτελούν πρόσθετο ανασταλτικό παράγοντα, τροφοδοτώντας την εξάπλωση των φλογών και περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την επιχείρηση κατάσβεσης από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.